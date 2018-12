Energie Windpark vor dem Aus

Wangen / Dirk Hülser

Zwar steht die abschließende Bewertung durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis als Genehmigungsbehörde noch aus, doch soviel scheint jetzt schon klar: Die vier Windräder beim ehemaligen Bundeswehrdepot bei Wangen werden in der geplanten Form nicht gebaut. Das Konsortium aus der Energieversorgung Filstal (EVF) und den Stadtwerken Schorndorf und Fellbach wollte den Windpark errichten.

Der Grund liegt in einem neuen Artenschutzgutachten, das die Investoren in diesem Jahr in Auftrag gegeben hatten. Das Konsortium gab im November bekannt: „Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass am Standort während des Untersuchungszeitraums gewisse Aktivitäten windkraftempfindlicher Vogelarten am Standort aufgetreten sind.“ Der Geschäftsführer des Stadtwerke Schorndorf, Andreas Seufer, glaubt, dass die ursprünglichen Pläne nicht mehr zu halten sein werden: „Jetzt warten wir mal, was das Landratsamt sagt, wobei wir davon ausgehen, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.“



