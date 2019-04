Statt der Schlierbacher OVS fährt künftig die OVG auf der Strecke zwischen Göppingen und Kirchheim.

Einen Wechsel auf der Buslinie 178 zwischen Göppingen und Kirchheim gibt es ab November: Dann wird nicht mehr die OVS, die Omnibusverkehr Schlierbach GmbH die Strecke bedienen, sondern die Göppinger OVG. Muttergesellschaft der OVS ist das Esslinger Omnibusunternehmen Schefenacker.

Doch Schefenacker hatte den Zuschlag beim Vergabeverfahren für den Betrieb ihrer seither im Landkreis Esslingen bedienten Linien nicht erhalten, teilt das Landratsamt Göppingen mit. Dadurch sei auch der Betrieb ihres Tochterunternehmens OVS auf der Linie 178 nicht mehr wirtschaftlich, hieß es. Aus diesem Grund werden am Donnerstag, 31. Oktober, die letzten Busse mit dem „Schefenacker“­-Schriftzug auf der Linie Göppingen-Uhingen-Albershausen-Schlierbach und Kirchheim/Teck verkehren.

Recht unangenehme Erfahrungen auf besagter Linie hatten 16 Seniorinnen vom TSV Adelberg im vergangenen November. Sie stiegen in Kirchheim in einen ziemlich heruntergekommenen Bus, berichtete die NWZ damals. Ein Drittel der Sitze war mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, die Türen funktionierten nicht, und auch der Fahrkartenautomat versagte seinen Dienst. An der ersten Haltestelle, Ziegelwasen, sprang der Motor nicht mehr an. Es regnete in Strömen, es kam kein Ersatzbus, und auch die versprochenen Taxis blieben aus. Am Ende wurden die Frauen von Bekannten mit vier Autos aus Adelberg abgeholt.

Wie sich herausstellte, hatte OVS seine Lizenz für die Linie an das eigene Mutterunternehmen Schefenacker vergeben. Dieses wiederum hatte an diesem Abend einen Sub-Sub-Unternehmer aus dem Kreis Reutlingen mit der Fahrt beauftragt. Und an dessen Bus sei offenbar der Zentralrechner ausgefallen, so lautete damals die Begründung von Schefenacker-Geschäftsführerin Dr. Karin Wagner, die die Panne ausdrücklich bedauerte.

Nun sind also beide Unternehmen raus, OVS und Schefenacker. 1998 hatte das Esslinger Unternehmen Schefenacker Reise- und Verkehrs-GmbH & Co. KG den in Schlierbach ansässigen Omnibusbetrieb Schmid übernommen. Die daraus entstandene Omnibusverkehr Schlierbach GmbH (OVS) betreibt seither die Buslinie 178 zwischen Göppingen, Uhingen, Albershausen, Schlierbach und Kirchheim/Teck. Am Donnerstag, 31. Oktober, werden dort die letzten Busse mit dem „Schefenacker“­­-Schriftzug verkehren. Die Göppinger OVG, die ab November übernimmt, fuhr bisher schon einzelne Kurse auf der Linie 178 im Auftrag der OVS, teilt das Landratsamt mit.

„Wir haben diesen Weg gewählt, weil dadurch gewährleistet ist, dass der Busverkehr auf der Linie 178 auch nach dem 31. Oktober zuverlässig durchgeführt wird“, sagt OVS-Geschäftsführerin Wagner, die um Verständnis für ihre Entscheidung bittet. OVG-Geschäftsführer Eberhard Geiger ergänzt: „Der Übergangsprozess zwischen der OVS und der OVG verläuft reibungslos: Mit großer Sorgfalt wird die OVG die komplette Linie 178 ab November bedienen. Alle Fahrer sind bereits in die Linienbegebenheiten eingewiesen.“

Der Landkreis Göppingen befürwortet die Lösung, die die beteiligten Busunternehmen gefunden haben. Der stellvertretende Amtsleiter des Amtes für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landratsamt Göppingen, Sebastian Hettwer, begrüßt, dass die OVG „als jahrelang bekannter und zuverlässiger Partner ab November die Betriebsführerschaft auf der Linie 178 übernimmt“.