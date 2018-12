Adventsserie NWZ öffnet Türen Vor dem Konzert In der Sakristei

Türen zu öffnen, / Ulrike Luthmer-Lechner

die direkt ins Herz seiner Konzertbesucher führen, das ist die Passion von Rudy Giovannini. Der Südtiroler Sänger gastierte am Donnerstag auf seiner Weihnachtstournee in der Bruder-Klaus-Kirche in Jebenhausen und eroberte sein Publikum im Handumdrehen. Zuvor hatte er sich in der zur Garderobe umfunktionierten Sakristei umgezogen. Einen Schminktisch braucht er nicht. Mit einer Bürste durch die dunkelblonden Locken – fertig. Auch Lampenfieber ist ihm fremd. Vor Konzertbeginn gehen ihm nochmal Gedanken zum Programm durch den Kopf. „Besonders bei den klassischen Liedern darf nichts schiefgehen, sonst wird gepfiffen.“ Anders in der Unterhaltungsmusik. „Wenn bei einem Schlager mal eine Textpassage verrutscht, lachen die Besucher einfach darüber.“ Auf was er sich zu Weihnachten freut? „Auf die besinnliche Atmosphäre zuhause.“ Leider sei viel vom Gedanken an die Geburt Jesu verloren gegangen. „Konsumrausch, Nikoläuse im September und glitzernde Showeffekte dominieren das Fest, ganz anders als früher.“

Ulrike Luthmer-Lechner

Mehr dazu auf Seite 24