Der Kreis Göppingen erreicht die empfohlene Impfquote gegen Masern nicht. Unter den Gemeinden gibt es große Unterschiede, Schlusslicht ist Zell u.A.

Kontrovers diskutiert wird derzeit, ob eine bundesweite Impfpflicht gegen Masern eingeführt werden soll. In Baden-Württemberg prüft die Landesregierung dies jetzt. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprechen sich für die Impfpflicht aus. Vom 24. bis 30. April findet die Europäische Impfwoche statt. Dies nimmt das Gesundheitsamt Göppingen zum Anlass, auf die Gefährlichkeit von Masern hinzuweisen.

„Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten“, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung des Landratsamts, dem das Gesundheitsamt unterstellt ist. Amtsleiter Dr. Heinz Pöhler erinnert daran, dass seit Mitte der 1960er-Jahre gegen Masern geimpft werde. „Erst in den 80er-Jahren erreichte die Impfquote gegen Masern in der BRD Werte über 60 Prozent“, sagt der Amtsleiter. Bevor flächendeckend geimpft wurde, sei mehr als die Hälfte aller Kinder an der gefährlichen Virusinfektion erkrankt.

Laut den vom Gesundheitsamt veröffentlichten Daten haben von 2174 untersuchten Kindern zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung 2017/2018 zwar mehr als 95 Prozent die erste Masernimpfung erhalten, aber nur noch 91,4 Prozent die zweite. Nur so ist allerdings ein wirksamer Schutz gewährleistet. Große Unterschiede gibt es in den einzelnen Gemeinden. Mancherorts werden die empfohlenen 95 Prozent übertroffen, etwa in Süßen, Uhingen oder Rechberghausen. Die wenigsten Kinder – nur drei Viertel – sind in Zell u.A. zwei Mal gegen Masern geimpft, in Bad Boll sind es 86,1 Prozent.

