Statt in diesem Jahr ist die Eröffnung der neuen Erlebniswelt in Göppingen nun für Mai 2020 geplant. Die Märklin-Tage finden unter anderem in der EWS-Arena statt.

In diesem Jahr können Eisenbahnfreunde nicht mehr mit der Eröffnung der Märklin-Erlebniswelt „Märklineum“ rechnen, schon gar nicht zu den Märklintagen und der Internationalen Modellbahn-Ausstellung (IMA), die vom 13. bis zum 15. September stattfinden. Momentan rechnen die Verantwortlichen des Göppinger Traditionsunternehmens damit, dass sich die Tore des neuen Museum erst im Mai 2020 erstmals öffnen werden.

Bereits im August vergangenen Jahres ist ein Teil des Märklineums – ein Märklin-Shop – eröffnet worden. Er befindet sich im Gebäude eines früheren Dialysezentrums neben dem Märklin-Stammwerk an der Stuttgarter Straße. Doch der Plan, das Märklineum in diesem Jahr komplett zu eröffnen, ist nicht aufgegangen: „Die neue Modellbahnanlage und die Ausstellung zur Familiengeschichte öffnen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020“, heißt es auf der Märklin-Homepage. Firmensprecher Eric-Michael Peschel bestätigt, dass sich der Eröffnungstermin verschoben hat: „Es wird jetzt Mai 2020.“

Aufwendige Bauarbeiten sind der Grund

Als Grund gibt Peschel die aufwendigen Bauarbeiten für die neue Modellbahnanlage an. Eine Zwischendecke habe herausgerissen werden müssen. „Wir wollen eine Ausstellung kreieren, die einmalig ist“, betont der Sprecher und fügt an: „Da wollen wir nichts übers Knie brechen.“

Zwar ist das Museum im September zur IMA und den Märklintagen noch nicht fertig, dennoch verspricht das Unternehmen den Besuchern einen „Blick auf die Anlagen im Märklineum“. Mehr als 140 Aussteller sollen sich demnach an fünf Veranstaltungsorten präsentieren, in der EWS-Arena soll es eine große Ausstellung mit Lehmann-Großbahnen (LGB) im Maßstab 1:22,5 geben. LGB gehört seit dem Jahr 2007 zu Märklin.

Für das Wochenende 13. bis 15. September hat das Unternehmen weitere Attraktionen angekündigt: So wird es eine Lokparade am Göppinger Bahnhof geben, es besteht die Möglichkeit zu Führerstandsmitfahrten sowie Mitfahrten in historischen Zügen. Die Internationale Modellbahnausstellung und die Märklintage beginnen am Freitag um 9 Uhr und enden am Sonntag um 17 Uhr.