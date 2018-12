Absatzrückgang Schweizer Group meldet Insolvenz an

Schweizer Group meldet Insolvenz an

Hattenhofen / swp

Die Schweizer Group GmbH & Co. KG hat Insolvenz angemeldet. Das betrifft auch den Standort in Hattenhofen, wo rund 300 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Die Schweizer Group GmbH & Co. KG, Hersteller von Aluminiumdruckgusskomponenten für dieAutomobilindustrie, hat Insolvenz angemeldet. Das teilt die Firma selbst am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Grund sei der starke Absatzrückgang in der zweiten Jahreshälfte 2018. Deshalb reichte die Firma beim zuständigen Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ein.

Die Schweizer Group produziert einbaufertige Druckgusserzeugnisse aus Aluminium und Magnesium. Die Teile werden hauptsächlich im Bereich Motor und Antriebsstrang eingesetzt. Hauptkunden sind die deutschen Automobilhersteller. Die Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell rund 900 Mitarbeiter. Davon rund 300 am Standort in Hattenhofen.

Drasischer Absatzrückgang von 25 Prozent

Seit dem Sommer hatte das Unternehmen einen drastischen Absatzrückgang von über 25 Prozent zu verzeichnen, nachdem in der ersten Jahreshälfte noch ein über Plan liegender Umsatz verbucht werden konnte. Laut dem Unternehmen sind die Ursachen für den Einbruch der Absatzrückgang von Dieselfahrzeugen und die im Zusammenhang mit dem neuen weltweiten Fahrzeugtestzyklus WLTP zusammenhängenden Produktionsrückgänge bei den deutschen OEM. Die Unterauslastung habe entsprechend negative Ergebnisse zur Folge, so das Unternehmen in der Mitteilung.

Betroffen vom Insolvenzantrag sind die Schweizer Group GmbH & Co. KG als Holding mit ihren Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweizer Group Hattenhofen GmbH & Co. KG, Schweizer Group Murrhardt GmbH, Schweizer Group Roding GmbH und Schweizer Group Plauen GmbH.

Der Geschäftsbetrieb werde ohne Unterbrechung fortgeführt, parallel wird an einer Lösung für eine Sanierung der Gruppe gearbeitet, teilt das Unternehmen mit. Die ausländischen Gesellschaften in Tschechien und China sowie die Beteiligung in der Türkei seien nicht von der Insolvenz betroffen.

Gewerkschaft kritisiert Vorgehensweise

„Es ist für uns eine Katastrophe“, kommentiert der erste Bevollmächtigte der IG Metall Göppingen-Geislingen, Martin Purschke, den Insolvenzantrag. Zumal es erst im vergangenen Jahr einen umfangreichen Personalabbau, in Hattenhofen gegeben hatte, um den Standort zu sichern. Das damalige Konzept sei jetzt gegenstandslos, so Martin Purschke.

Man habe weg von Teilen für den Verbrennungsmonotor gehen wollen um die Gießerei zukunftsfähig zu machen. „Die Gießerei jetzt zu schließen wäre eine komplette 180-Grad-Kehrtwende“, mahnt er an. Zudem kritisiert der Gewerkschafter, dass die Schweizer Group eine Insolvenz in Eigenverwaltung durchführe. Er habe Bedenken, dass es in keine gute Richtung geht,da die Geschicke des Unternehmens von den selben Personen und Beratungsfirmen weiter gelenkt würden.

Die Mitarbeiter wurden am Montag, 3. Dezember, kurz informiert. Am Mittwoch, 5. Dezember, findet um 14 Uhr eine Betriebsversammlung statt.