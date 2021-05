Und jetzt? Der Kreistag hat am Freitag entschieden, den stationären Krankenhausbetrieb in der Geislinger Helfenstein-Klinik einzustellen, sobald der Klinik-Neubau in Göppingen bezogen ist. Danach soll es in Geislingen mit einer „Praxisklinik“ weitergehen.

Bis zum Umzug, der für 2024 geplant is...