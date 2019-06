Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Am Eislinger Schillerplatz rollen die Bagger. Die Anlage wird neu gestaltet und soll das Quartier zwischen Stuttgarter Straße und Ludwigstraße aufwerten.

In den Pfingstferien rollte der erste Bagger am Schillerplatz an. Damit haben die Umbauarbeiten des in die Jahre gekommenen Schillerplatzes begonnen. Ein „Wohlfühlort für alle Generationen“ soll die Anlage zwischen Stuttgarter Straße und Ludwigstraße werden, deren Neugestaltung vor allem die Bewohner des angrenzenden Wohnquartiers profitieren sollen. An der Konzeption waren auch die Bürger beteiligt, die im vergangenen Herbst ihre Wünsche und Ideen vorbringen konnten. Insgesamt lässt sich die Kommune die Neugestaltung des Platzes 313 000 Euro kosten.

Kletterpyramide, Slackline und Boule

Interessante Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jung und Alt sollen dem Platz wieder neues Leben einhauchen. Für Kinder werden sich zu dem bestehenden Spielschiff und der Kletterpyramide künftig ein neuer Sandbereich, ein Boulder-Ei, eine Wippe und eine Nestschaukel gesellen. Jugendliche und Erwachsene können sich sportlich an Fitness-Geräten, beim Tischtennis, auf der Slackline oder beim Boule spielen austoben.

Neugestaltung kostet 313.000 Euro

Zum Entspannen sind verschiedene Sitzgelegenheiten und an der südwestlichen Ecke ein Platz mit Café oder einer anderen Form der Bewirtung vorgesehen. Stadträte und Verwaltung erhoffen sich durch das Bäckerei-Café eine weitere Belebung des Platzes. Ein regionaler Anbieter habe starkes Interesse, dort eine Bäckerei zu betreiben, teilt die Stadt auf Anfrage weiter mit. Der künftige Betreiber arbeite mit Hochdruck daran, einen Hersteller oder Anbieter zu finden, der ihm eine Angebot für eine Containerlösung an dem Standort unterbreiten kann. Der Markt sei jedoch sehr angespannt. Die Vorbereitungen würden ein halbes bis dreiviertel Jahr in Anspruch nehmen, so dass es bis zur Eröffnung voraussichtlich Frühjahr 2020 werde.

Bauarbeiten dauern bis Herbst

So lange müssen die Eislinger nicht warten, bis sie den Schillerplatz, dessen alter Baumbestand größtenteils erhalten bleibt, wieder in Beschlag nehmen können. Voraussichtlich Ende Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. So lange ist der Platz gesperrt. Zusätzlich müssten Anlieger in diesem Zeitraum mit Baulärm und Lieferverkehr rechnen. Die Stadt verweist darauf, dass im Stadtgebiet zahlreiche Spiel- und Grünflächen zur Verfügung stünden. Im Süden von Eislingen böten sich insbesondere der neue Spielplatz und der Bolzplatz im Gebiet Klingengraben, die Spielflächen in der Albstraße, an der Silcherschule oder der Schlosspark an. Eine Gesamtübersicht der in Eislingen vorhandenen Spielplätze findet sich außerdem auf der städtischen Homepage.

