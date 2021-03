Die Mitarbeiterversammlung der Emag am vergangenen Mittwoch um 12.30 Uhr hatte es in sich. Was die Geschäftsführung, die das Treffen initiiert hatte, am Standort des Maschinenbauunternehmens in Salach zu verkünden hatte, sorgte unter der 998-köpfigen Belegschaft für einen Schock: 125 Mitarb...