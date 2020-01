Vermutlich erinnert sich der eine oder andere noch an ein Arbeitsjubiläum im Kreis von Kollegen, Familie oder Bekannten. Zum Beispiel an ein Treuegeschenk in Form einer goldenen Uhr, die dem Vater für eine lange Betriebszugehörigkeit am letzten Arbeitstag vor dem Ruhestand überreicht wurde. Fün...