Die Landwirte im Kreis erbringen bereits Naturschutzleistungen. Und sind auch bereit, noch mehr zu tun, wenn dies auch gefördert wird.

Der Kreisbauerntag in Wäschenbeuren stand unter dem Motto „Naturschutz und Landwirtschaft – Kooperation statt Konfrontation?!“ Der Kreisvorsitzende Hermann Färber erklärte, wie sich die Landwirte in einem immer komplexeren Kontext bewegen und vielfach die Ansprüche an die Landwirtschaft mit den Wünschen der Bevölkerung kollidieren.

So bewege sich der Landwirt zwischen Förderanträgen, dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Tierwohl – aber bitte, ohne dass der Auslaufstall im Ort ruchbar wird. Hinzu komme der Wunsch nach Natur, „aber das Häusle baue man dann da, wo ehedem eine Streuobstwiese blühte“. Vielfache Interessen, mit denen umgegangen werden wolle. Auch die verschärfte Düngeverordnung spiele eine Rolle und ganz nebenbei sei der Bauer doch noch Produzent von Lebensmitteln.

Kooperationsbereitschaft sei hoch

Referent an diesem Abend war Eberhard Hartelt, Umweltbeauftragter des Deutschen Bauernverbands und Präsident der Bauern- und Winzervereinigung Rheinland-Pfalz-Süd, selbst Landwirt in zweiter Generation. Er sprach von der hohen Kooperationsbereitschaft der Bauern auf lokaler Ebene und darüber, dass „die Naturschutzleistungen der Landwirte nicht über Produktpreise“ ausgeglichen würden.

In Zeiten des Klimawandels, der die Landwirte massiv durch Trockenheit treffe („Dieses Jahr ist zum ersten Mal der Raps nicht aufgegangen“), sähen sie sich durchaus zum Dialog und freiwilligen Maßnahmen bereit. Hartelt betonte aber: „Wir sollen immer mehr machen, und uns soll das Geld gekürzt werden. Es geht nicht, immer am schwächsten Glied zu sparen.“

Grünstreifen werden seit 2018 gefördert

Seit 2018 werden als Reaktion auf den drastischen Rückgang der Insekten Grünstreifen gefördert. Damit haben auch in Hattenhofen Landwirte Erfahrungen gemacht. „Es ist schwierig mit dem Vermessen der Flächen, aber in diesem Jahr ist es einfacher geworden“, erzählte ein Bauer aus der Voralbgemeinde. Er führte weiter aus: „Wir haben eine sehr hohe Biodiversität, sogar den Halsbandschnäpper, der sonst kaum mehr vorkommt. Die Gemeinde unterstützt uns, das Saatgut für die Blühstreifen stellt sie zur Verfügung.“

Die Fragerunde wurde, ob der späten Stunde geschuldet oder der ausführlichen Darstellung des Redners, recht kurz. Wolfgang Daiber stellte den hohen CO 2 -Ausstoß im Verkehrsbereich neben viel niedrigere Zahlen aus der Landwirtschaft, über die heftig gestritten werde. Eberhard Hartelt wünschte sich produktionsintegrierte Kompensationen und lokalen Vertragsnaturschutz mit Förderung.