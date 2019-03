Wie können sich Frauen und Mädchen vor sexueller Gewalt und Missbrauch schützen, aus emotionalen Abhängigkeiten ausbrechen und selbstbewusster werden? Diese Themen kamen am Weltfrauentag in der Göppinger Stadthalle zur Sprache.

Die Arbeitsgemeinschaft Mädchen des Landkreises Göppingen (AGM) hatte Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen und alle anderen Frauen, die soziale Arbeit mit Mädchen leisten eingeladen, die immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert sind.

„Unser Slogan ‚Starke Frauen – starke Mädchen’ beinhaltet, dass es starker Fachfrauen bedarf, um in der Arbeit diese Stärke an die Mädchen weiter geben zu können“, erklärte die AGM-Leiterin Katrin Stegmaier die Zielsetzung. Zunächst informierte Ulrike Sammet die Teilnehmerinnen darüber, was es mit der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik auf sich hat, welche Aufgaben sie wahrnehme und warum Genderpädagogik ein so wichtiges Thema sei.

Frei von Rollenbildern

In der Genderpädagogik gehe es darum zu vermitteln, dass es keine richtigen und falschen Geschlechterrollen gebe, Kinder von Rollenbildern frei zu machen, damit sie sich jenseits von Geschlechtsstereotypen frei entwickeln könnten.

Im Anschluss ging es um das schwierige Feld des sexuellen Missbrauchs. Die dazu geladene Expertin war die hauptsächlich mit Sexualdelikten betraute Kriminalkommissarin Manuela Dirolf. Sie leistet seit mehreren Jahren bei Kindern und Jugendlichen Präventionsarbeit zum Thema sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch und ist zudem in der Traumatherapie tätig.

„Meine Zielsetzung ist, Kinder und Jugendliche so früh wie möglich über sexuelle Gewalt aufzuklären und ihnen Handlungsanweisungen mit auf den Weg zu geben, wie sie sich davor schützen und an wen sie sich wenden können.“ Eine kindgerechte Aufklärung, die den Unterschied zwischen guter und schlechter Sexualität vermittle, sei genauso elementar wie den Kindern bewusst zu machen „mein Körper gehört mir“.

Dem Bauchgefühl vertrauen

„Das Wichtigste ist ja zuerst einmal zu erkennen, dass jemand zu weit geht“, machte Dirolf deutlich. „Ein Kind weiß oft lange nicht, dass es missbraucht wird, hält es für normal oder ein Zeichen der Liebe. Dem Bauchgefühl zu vertrauen, Grenzsetzungen zu erlernen und den Mut aufzubringen, sich an jemanden zu wenden, seien die nächsten Schritte. Ein lautes, unmissverständliches, klares „Nein“ sei häufig schon ein probates Mittel.

Zur körperlichen Selbstverteidigung zeige sie bei ihren Workshops nur wenige, für den Täter schmerzhafte Handgriffe. Wichtiger sei, das Selbstvertrauen, sie auch anzuwenden, zu vermitteln und dabei über die eigenen Grenzen zu gehen. „Es ist in den seltensten Fällen der Fremde, der aus dem Gebüsch springt“, verdeutlichte die Expertin. „Bei sexuellen Übergriffen sind nur 10 Prozent Fremdtäter. 90 Prozent sind Bekannte und davon 80 Prozent Verwandte. Das Verhalten bei Partys, die Gefahr von Alkohol, K.-o.-Tropfen und Cybergrooming auf Spieleplattformen und sozialen Netzwerken waren weitere Themen, zu denen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht wurden.

Am Nachmittag wurden den Teilnehmerinnen zwei Workshops angeboten. In einem ging es um „Frauen und Co-Abhängigkeit“. Er wurde von Gisela Messerschmidt, Leiterin der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Landkreis Göppingen, geleitet. Im anderen wurden mit Madlen Wagner, Diplom-Sozialpädagogin und Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, die Themen „Achtsamkeit, Selbst-bewusst-sein und Selbstfürsorge“ bearbeitet.