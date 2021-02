An den Grund, warum Sabrina Hartmann vor acht Jahren in die SPD eingetreten ist, kann sich die heute 28-Jährige noch gut erinnern. Sie wollte nach dem Abi, das sie 2011 am Wirtschaftsgymnasium an der Öde abgelegt hatte, studieren. „Da ist mir klar geworden, dass ich das ohne Bafög nicht oder nu...