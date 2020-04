Am Montagabend fing es mit leichtem Fieber und Gliederschmerzen an. „Mir war auch leicht schwindlig“, erzählt Katjana Kühn. Am Dienstag wurde es schlimmer: „Da kam Husten dazu.“ Am Abend kursierten dann in der Klassengruppe der 15-jährigen Gymnasiastin die ersten Gerüchte, dass am nächs...