Seit Sonntag sucht die Polizei nach der 16-jährigen Lisa Marie Wölfl aus Hattenhofen. Die Jugendliche verließ am frühen Sonntag die Wohnung und kehrte nicht zurück. Es gibt keinen konkreten Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Sie ist 1,62 Meter groß, hat ihre dunkelblonden, langen Haare im Nacken hochrasiert und normalerweise zu einem Zopf gebunden. Auffällig ist eine haarfreie Stelle im Verlauf der rechten Augenbraue („Cut out“). Sie trägt weiße Turnschuhe, die an den Seiten rot und blau sind, dazu vermutlich eine Jeans und eventuell eine schwarz-graue Umhängetasche mit einem grün-roten, senkrechten Streifen. Sie könnte sich auch im Raum Leipzig aufhalten. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat Lisa Marie Wölfl seit Sonntagmorgen gesehen? Wer weiß, wo sich die 16-Jährige aufhält oder seit Sonntag aufgehalten hat? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise unter Tel. (0731) 1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.