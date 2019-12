In Göppingens ältester Musikkneipe „Treffpunkt“ werden schon seit Tagen Schilder gemalt und die Glühweinbecher vorbereitet. Bald ist alles startklar für den 46. Heiligen Vormittag. Werner Hufeld, Wirt des „Treffs“, und sein Team zählen mit. Er war der erste, so heißt es, der einst seinen Stammgästen zu Weihnachten einen Schnaps ausgegeben und so den Heiligen Morgen initiiert hatte. Immer mehr Gäste kamen, immer mehr Wirte machten mit. Inzwischen kommen Tausende in die Stadt und treffen ehemalige Mitschüler, Kollegen und Freunde – und kaufen in der Stadt Geschenke in letzter Minute. „Für uns ist der ,Heilige Vormittag‘ immer etwas Besonderes“, sagt auch Elmar Eisele vom Treff.

Damit die Party in der Innenstadt aber nicht überhand nimmt, hat die Stadtverwaltung erneut eine Allgemeinverfügung ausgegeben. So dürfen im Freien keine Spirituosen ausgeschenkt und keine laute Musik gespielt werden. Zudem ist auf der Straße um 14 Uhr Schluss mit Feiern. Damit wollte die Verwaltung das Fest wieder in geordnete Bahnen bringen.

Und das Konzept ging auf in den vergangenen zehn Jahren bestens auf. Es gab keine Beanstandungen aus der Bevölkerung und die Atmosphäre war friedlich. Dennoch: Der Zugang zum Marktplatz wird auch in diesem Jahr vom Gemeindevollzugsdienst überwacht, betrunkene Jugendliche und Erwachsene müssen mit Platzverweisen rechnen. „Insbesondere Jugendschutzkontrollen in Bezug auf Alkoholika werden durchgeführt“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Nicht nur in der Musikkneipe Treffpunkt laufen die Vorbereitungen: „Die Glühweingläser sind bereits aus dem Keller geholt und wir freuen uns schon auf den Heiligen Morgen“, sagt Benjamin Staubach vom „Parker Jones“ an der Göppinger Sternkreuzung. Auf dem Schlossplatz hat sich Gastronom Mathias Pulvermüller vom „Caffe Bozen“ etwas besonderes ausgedacht: „Wir machen einen italienischen Imbiss mit Arancini und mehr“, berichtet er. Glühwein und Co. gibt es natürlich auch.

Am Kornhausplatz öffnet das Rock-Café und hat mehrere DJs gebucht, die für Stimmung sorgen werden, wie Geschäftsführer Caner Kaya Demircan ankündigt. Neben den Kneipen in der Göppinger Kernstadt hat sich vor allem die Waldweihnacht auf dem und rund um den Marktplatz als Hotspot und Treffpunkt für viele entwickelt, die am Heiligen Morgen unterwegs sind.

Info Nach dem Motto „weniger ist mehr“ wurden im Jahr 2009 einvernehmlich mit den Wirten und dem Stadtmarketingverein Göppinger City Rahmenbedingungen vereinbart, die per Allgemeinverfügung generell am 24. Dezember jedes Jahres gelten: Der „Heilige Morgen“ endet um 14 Uhr, danach darf im Freien kein Ausschank mehr erfolgen. Pünktlich um 14 Uhr werden daher alle Außenverkaufsstände schließen.