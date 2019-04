Um 18.38 Uhr richtet sich Zells Bürgermeister Werner Link vom abgesperrten Wahlauszählungs-Bezirk in der Zeller Gemeindehalle an die wenigen Zuhörer: Er lasse noch einmal komplett durchzählen, weil die Stimmenverhältnisse knapp seien – der Unterschied betrage nur drei. Das bewahrheitet sich dann auch. Um 18.45 Uhr verkündet Link: Für Ja hätten 876 Bürger gestimmt, für Nein 873. Eine Stimme sei ungültig gewesen. Damit sei der Bürgentscheid für den Bau eines Sportstadions mit Kunstrasenplatz und Leichtathletik-Anlage positiv entschieden.

Links Kommentar: „Es zeigt, wie gespalten die Bürgerschaft in diesem Punkt ist.“ Es sollten nun Schritte folgen, um die Sachlage dem Wahlergebnis anzupassen. Er bitte darum, das Ergebnis auch im weiteren Verfahren zu akptieren. „Selbstverständlich“ sagt Hans-Ulrich Lay, der zuletzt Sprecher für die Fraktionen von Bürgerforum und Freie Wähler war. Das müsse gar nicht groß herausgestellt werden.

Viel Überzeugungsarbeit geleistet

Wer hat so ein Ergebnis erwartet? Vor Wochen habe er noch gedacht, sie hätten keine Chance, sagt Lay. Aber dann habe er doch wieder eine realistische Chance gesehen. Man habe freilich auch viel Überzeugungsarbeit geleistet. Vor allem die Luftballonaktion am letzten Samstag, so glaubt er, habe etwas bewirkt.

Trotzdem haben die Stadiongegner eine hauchdünne Niederlage einstecken müssen.