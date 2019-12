Zum Start von Go-Ahead auf der Filstalbahn nach dem Fahrplanwechsel am Sonntag hagelte es massive Beschwerden wegen überfüllter Züge und anderer Unzulänglichkeiten. Auch jetzt läuft längst nicht alles rund, doch Pendler berichten auch von pünktlichen und teilweise längeren Zügen, die mehr Platz bieten.

Auf Twitter veröffentlicht Go-Ahead Baden-Württemberg alle Beeinträchtigungen seiner Verbindungen, gestern war somit für die Bahnkunden im Filstal klar ersichtlich, welche Züge zu spät waren – und das waren etliche: Schon der erste Zug von Stuttgart nach in Richtung Göppingen um 5.24 Uhr hatte demnach 16 Minuten Verspätung, folgende Züge in beiden Richtungen teilweise zwischen 6 und 15 Minuten, die Regionalbahn um 9.03 Uhr von Stuttgart nach Ulm 19 Minuten. Wer um 14.09 Uhr von Göppingen nach Stuttgart wollte, musste sich auf 34 Minuten Verzögerung einstellen.

Die Langversion war pünktlich

Erleichtert war Pendler Jürgen Oßwald aus Wangen, dessen Zug nach Stuttgart (6.53 Uhr ab Ebersbach) am Dienstag pünktlich kam und vor allem länger war als am Montag: „Diesmal der neue Zug von Go-Ahead. Und sogar die lange Version. Leider mussten wieder viele Pendler schon ab Ebersbach stehen – und das bis Stuttgart.“ Gestern kam um dieselbe Zeit erneut pünktlich die lange Variante des Zugs in Ebersbach an, am Montag hatten nur drei Waggons zur Verfügung gestanden. „Leider war wieder stehen angesagt. Das versprochene WLAN gab es auch nicht“, sagt Oßwald.

Aussteigen in Cannstatt und Esslingen

Schlechter erging es Sven Detzer aus Donzdorf, der am Dienstag um 16.29 Uhr in Stuttgart losfuhr: Der Zug war zu voll, er fuhr ab Cannstatt nicht weiter, es mussten Fahrgäste aussteigen. In Esslingen dann das gleiche Spiel: Der Zug sei zu schwer, habe der Triebwagenführer durchgesagt. Deshalb mussten Leute aussteigen und mit einem späteren Zug ins Filstal fahren.

Während Go-Ahead, ein Tochterunternehmen der gleichnamigen britischen Firma, bereits am Montag betont hatte, „die geforderten Fahrzeugkapazitäten“ zur Verfügung gestellt zu haben, widerspricht das Verkehrsministerium in Stuttgart. So sei beispielsweise der Zug, der um 6.17 Uhr in Göppingen Richtung Stuttgart gestartet war, nur mit einem statt wie gefordert zwei dreiteiligen Triebwagen unterwegs gewesen. Laut Ministeriumssprecher Edgar Neumann hätten deshalb nur 160 Sitzplätze zur Verfügung gestanden. Deshalb sei der Zug „entsprechend überfüllt“ gewesen. Der Zug, der um 6.44 Uhr ab Göppingen fuhr, sei stark verspätet gewesen und habe deshalb vorzeitig in Esslingen geendet.

Kritik von Binder und Hofelich

Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis, Peter Hofelich und Sascha Binder, kritisieren die mangelnden Kapazitäten auf der Filstalbahn und fordern schnelle Verbesserungen. Bereits vor dem Fahrplanwechsel hatten sie zu dem Thema eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, die Antwort kam am vergangenen Freitag. Das Verkehrsministerium räumt ein, dass die Sorgen der Bahnkunden wegen mangelhafter Kapazitäten längst bekannt seien, teilen Binder und Hofelich mit. Dennoch seien die jetzt bestellten Fahrgastkapazitäten ausreichend, meine das Ministerium. Dem widersprechen die Abgeordneten: „Die Frage, weshalb für das Filstal keine Doppelstockwagen bestellt wurden, ist nicht beantwortet. Offenbar war das ein großer Fehler.“

Die aktuellen Verspätungsmeldungen von Go-Ahead auf Twitter: www.twitter.com/goaheadbw