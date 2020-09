An insgesamt fünf Wochenenden haben die Initiatorinnen der Bürgerinitiative „Kein Gewerbegebiet Lautertal“ und weitere Helfer nach eigenen Angaben über 1000 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren sammeln können. Auch das Infomobil, das zu bestimmten Zeiten in der Kernstadt und in den Teilo...