Die Polizei hat mit einem wachsenden Problem zu tun: Ge­­walt gegen Beamte. Der Kreis bildet keine Ausnahme.

Gewalt im öffentlichen Raum wird ein zunehmendes Problem für die Polizei. Ein zunehmendes Problem auch deshalb, weil immer mehr Polizeibeamte von dieser Gewalt betroffen sind. 291 Fälle registrierte das Polizeipräsidium Ulm laut der jetzt vorgelegten Statistik im vergangenen Jahr, 61 mehr als 2017. Drei Jahre davor lag der Wert noch bei 194.

Zwar lässt sich laut Polizeipräsident Christian Nill die aktuelle Zahl nur ungefähr mit den Werten des Vorjahres vergleichen. Grund dafür ist, dass der Tatbestand des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte vor zwei Jahren strafrechtlich neu geregelt und verschärft wurde. Seither muss ein Angriff nicht mehr wie zuvor im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vollstreckung strecken.

Jeder Zweite betroffen

Was aber nichts an der generellen Entwicklung ändert, sagt Nill. Umgerechnet auf die Beamten im Streifendienst bedeutet dies, dass präsidiumsweit inzwischen fast jeder Zweite von körperlichen Angriffen betroffen ist. „Gewalt wird als Lösung für Konflikte zunehmend akzeptiert“, sagt Nill, der in diesem Kontext von einem „gesamtgesellschaftlichen Phänomen“ spricht.

Was sich auch daran festmachen lässt, dass die Zahl der Aggressionsdelikte im öffentlich Raum in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben geklettert ist. Seit 2014 verzeichnet die Statistik für den Präsidiumsbereich einen Anstieg von 1589 auf 1864. Für die Polizei kommt noch hinzu, dass sie es mit einer ganz neuen Qualität von Gewalt zu tun hat. Nill: „Die Polizisten werden nicht nur angegriffen. Da wird noch nachgetreten, wenn der Beamte schon am Boden liegt.“

Problempunkt Geislingen

Der Landkreis Göppingen stellt bei all dem keine Ausnahme dar. Zwar gab es dort zuletzt sogar einen leichten Rückgang bei den tätlichen Angriffen von 76 auf 71, ebenso bei den Aggressionsdelikten (487/minus 16). Allerdings sortierte sich der Stauferkreis in der Sparte Gewalt gegen Polizeibeamte als Nummer zwei hinter Ulm ein (87), im Vorjahr hatte er gar die Spitzenposition inne, gefolgt von Ulm (68).

Dabei nennt der Präsident des Polizeipräsidiums Ulm explizit Geislingen als Problempunkt. Dort gebe es ein Gruppe mit osteuropäischem Hintergrund, die bewusst die Konfrontation suche. Dem werde man aber mit noch stärkerem Einsatz der Polizei begegnen.