Der erste Patient in Baden-Württemberg, der an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 erkrankt war, ist wieder gesund. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte der Pressesprecher der Alb-Fil-Kliniken, Frank Westbomke, am Dienstagvormittag. Demnach wurde der 25-jährige sogenannte Null-Patient, der sich während eines Italienurlaubs angesteckt hatte, bereits am Montag aus der Klinik entlassen. Weitere Details will das Landratsamt Göppingen im Laufe des Tages bekanntgeben.

Ein zweiter Corona-Patient liegt noch auf der Isolierstation, er hat sich mutmaßlich bei dem 25-Jährigen angesteckt.