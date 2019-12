Für einen Göppinger Bahnpendler, der am Montag erstmals mit dem neuen Anbieter Go Ahead in der Regionalbahn gefahren ist, ist klar: „Ein Viehtransport ist gemütlicher.“ In diversen Facebook-Gruppen gehen die Wogen hoch und die Nutzer posten Bilder völlig überfüllter Waggons, auch bei unserer Zeitung haben sich Pendler gemeldet und Fotos geschickt. „In Plochingen war der Zug so voll, dass niemand mehr umfallen konnte“ sagt Alexander Gress, der von Faurndau nach Cannstatt pendelt. Er fragt: „Wie kann es sein, dass man, obwohl man den Bedarf kennt, völlig unzureichende Zugkapazitäten einsetzt?“

Schon die Regionalbahn, die um 6.17 Uhr in Göppingen startete, bestand aus lediglich drei Waggons, berichtet Jürgen Oßwald aus Wangen. Dies habe ihm ein Bekannter berichtet, der mit diesem Zug fuhr. In Reichenbach sei wegen Überfüllung kein Fahrgast mehr reingekommen, in Plochingen hätten Leute auf Geheiß des Triebwagenführers aussteigen und in die S-Bahn umsteigen müssen. Für den Betreiber ist aber offenbar alles in Ordnung. Der Geschäftsführer von Go Ahead Baden-Württemberg, Hans-Peter Sienknecht, wird in einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums so zitiert: „Am Montag konnte Go-Ahead mit den geforderten Fahrzeugkapazitäten in den Berufsverkehr starten.“

„Sonst wäre es vollends eskaliert“

Oßwalds Zug – planmäßig um 6.53 Uhr ab Ebersbach – kam mit 20 Minuten Verspätung, bot aber mehr Platz: Obwohl eine Regionalbahn von Go Ahead fahren sollte, kam ein DB-Zug mit Doppelstockwagen und Personal von DB Regio. Der Zug war voll, Oßwald meint: „Wenn da auch nur drei Waggons gekommen wären, wäre es vollends eskaliert.“

Auf Bildern ist zu sehen, dass die Menschen dicht gedrängt in den Zügen stehen, das Problem: Außer an den Ausstiegen gibt es keine Haltestangen, manche Fahrgäste halten sich an den Gepäckablagen fest. Oßwald übt sich in Galgenhumor: „Die Züge sind so voll, da brauchen Sie doch keine Haltestangen – so ist es auch wieder ein schlüssiges Konzept.“

Körperteile ragen aus dem Zug

Als Alexander Gress um 7.57 Uhr in Faurndau einsteigt, bekommt er auch keinen Sitzplatz mehr. In Uhingen, Ebersbach und Reichenbach dann das gleiche Bild: „An manchen Türen kommt niemand mehr rein, und Leute rennen auf dem Bahnsteig umher, um einen Eingang zu finden, in welchen man noch reinpasst. Türen können nicht mehr geschlossen werden, da Körperteile und Taschen aus dem Zug ragen.“

Sven Detzer aus Donzdorf pendelt auch jeden Tag nach Stuttgart. Er hatte gestern Glück, als er mit dem von DB Regio betriebenem Regionalexpress fuhr: „Der RE war heute früh seit vielen Wochen mal auf die Minute pünktlich und nicht zu voll, obwohl die App zwei Minuten Verspätung anzeigte ...“

„Ernsthafte Gespräche“ angekündigt

Der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur beim Landkreis, Jörg-Michael Wienecke, hat auch von den überfüllten Zügen gehört. Und auch „Ausfälle von Türen und Toilettenanlagen“ sind ihm zu Ohren gekommen. „Dass bei nigelnagelneuen Fahrzeugen die Türen und Toiletten nicht funktionieren, ist schmerzlich und eigentlich nicht entschuldbar“, sagt er. Sollte sich das nicht bessern, kündigt Wienecke „ernsthafte Gespräche“ an.

In der Pressemitteilung des Ministeriums klang die Situation gestern viel positiver: Der Start im Filstal sei „weitaus besser gelaufen als die erste Stufe im vergangenen Juni“, wird Amtschef Uwe Lahl zitiert. Im Juni war Go Ahead auf der Remsbahn an den Start gegangen.

Info Unabhängig vom Fahrplan- und Betreiberwechsel war gestern die Bahnverbindung im Filstal wegen eines falschen Alarms zwischen Plochingen und Reichenbach zwischen 14.30 und etwa 16 Uhr unterbrochen. Es kam zu diversen Zugausfällen, Ersatzbusse wurden eingesetzt.