Glasfaser „Das wäre wie der Brexit – der Gruixit“

Gruibingen / Jürgen Schäfer

„Wir haben keine Alternative. Aber es kann ein dicker Pferdefuß werden.“ So sehen die Gemeinderäte Hans Ströhle und Jürgen Zimmermann den Beitritt zum Zweckverband Gigabit. Der soll mit der Telekom als Partner dafür sorgen, dass in der ganzen Region bis 2025 alle Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgt sind und bis 2030 90 Prozent der Haushalte. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung schließt sich Gruibingen an. Was man nicht wisse: welche Entscheidungen mit welchen Kosten in der Zukunft auf die Gemeinde zukämen. Ist der Austritt möglich? erkundigte sich Claudia Leier. Das sei wie beim Brexit, beschied Bürgermeister Roland Schweikert. Da müsse man mit Ablöse ausscheiden. Kommentar aus der Ratsrunde: Das wäre dann der „Gruixit“. Vorsichtiger zum Thema Ausstieg äußert sich der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Alexander Fromm: „Ich weiß nicht, was die anderen Zweckverbandsmitglieder dazu sagen.“