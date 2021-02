In einem Brief an Oberbürgermeister Alex Maier und die Beigeordnete Almuth Cobet fordert die FDP/FW-Fraktion im Gemeinderat von der Verwaltung eine Lösung, um der „extrem zunehmenden“ Population von Krähen, Tauben und Ratten in der Innenstadt Herr zu werden. „Es kommen immer mehr Beschwerd...