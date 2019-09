Einen OCR-Trainingsplatz vom Feinsten hat sich das Sparda-Team Rechberghausen in mühevoller Arbeit an der Uhinger Heerstraße eingerichtet, um sich im Obstacle Course Racing, zu Deutsch im extremen Hindernislauf, zu üben. Neben dem Aufbau einer OCR-Gruppe innerhalb des 130-köpfigen Vereins wollen...