Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wollen die vom Landratsamt geforderten 67.000 Euro nicht bezahlen. Der ehemalige Eigentümer sieht sich als Verschwörungsopfer.

Es war eine stundenlange Bergungsaktion teils am Ufer der Donau, teils im eiskalten Fluss: Am 27. Januar 2017 schaffte ein Großaufgebot von rund 100 Helfern unter anderem des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes die MS Donau von ihrem Liegeplatz beim Barfüßer-Biergarten in Neu-Ulm fort auf einen Schrottplatz. Das stillgelegte, am Ufer vertäute Ausflugsschiff war in Schieflage geraten, nachdem der Donaupegel zu stark abgesackt war. Kommenden Montag nun geht es vor dem Verwaltungsgericht Augsburg darum, wer die Kosten für diesen Einsatz übernehmen muss.

Donau Falscher Pegelstand brachte Ausflugsboot in Schieflage Ein falsch gemessener Pegelstand brachte das Ausflugsboot MS Donau in Schieflage. Feuerwehr und THW haben das Boot am Dienstagmorgen mit Seilen gesichert.

Rund 67.000 Euro fordert das Landratsamt Neu-Ulm von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU). Diese haben dagegen Klage eingereicht. Die Behörde fordert das in einer so genannten „Ersatzvornahme“ vorgestreckte Geld aus mehreren Gründen nicht etwa von Schiffseigentümer Reinhold Kräß, sondern eben von den Stadtwerken. Obwohl im Vorfeld an den Kapitän die Auflage ergangen war, das nicht mehr für die Donau zugelassene Schiff zu entfernen. Man habe sich zum einen an die SWU gewandt, erklärt Peter Dieling vom Geschäftsbereich Sicherheit im Landratsamt, weil der Eigentümer „nicht leistungsfähig“ sei: „Da ist nichts da.“ Zum anderen, weil die Stadtwerke mindestens mitschuldig an der Havarie sind.

Stadtwerke tragen Mitschuld an Havarie

Denn Grund dafür, dass der Flusspegel zu stark gesunken war, war unzweifelhaft ein eingefrorener Regler im SWU-Donaukraftwerk Böfinger Halde. Dieser meldete falsche Werte und ließ dadurch zu viel Wasser durch die Kraftwerksturbinen fließen. Dadurch saß die MS Donau irgendwann auf und bekam Schlagseite. Diesel lief aus, Wasser hinein. Die Feuerwehr reagierte auf die Schnelle mit verschiedenen Ölsperren. Das Landratsamt organisierte die Krane: Einen, um das Schiff aus der Donau auf einen Tieflader zu heben. Den anderen, um die MS Donau auf dem Schrottplatz wieder abzuladen.

MS Donau Erst spät hängt das Schiff am Haken Großeinsatz am Donauufer: Feuerwehrmänner und Spezialisten bargen die MS Donau. Mehrere Versuche scheiterten, erst am Abend gelang die Bergung des Schiffs.

28.000 Euro hätten allein die beiden Krane gekostet, sagt Peter Dieling vom Landratsamt. Dazu kommen viele weitere Kostenblöcke, wie etwa 9000 Euro, um das Diesel-Wasser-Gemisch abzupumpen und zu entsorgen, oder 6000 Euro für die Ölsperren. Den Löwenanteil der Kosten aber machen die Forderungen der eingesetzten Hilfsorganisationen aus. Rund 16 Stunden lang waren unter anderem Taucher, ein Löschtrupp und Verpflegungseinheiten auf den Beinen.

2017 angestrengte Überlegungen, den Hersteller des Pegelmess-Systems zu belangen, hat das Landratsamt Neu-Ulm nicht weiterverfolgt, wie Gerhard Wieser vom Fachbereich Wasserrecht sagt. Denn andere Betreiber von Wasserkraftwerken, etwa die Untere Iller AG, würden die Mess-Schächte beheizen, um zu verhindern, dass die Fühler im Winter einfrieren.

Die SWU wollten sich auf Anfrage nicht zum Sachverhalt äußern. „Wir greifen der Verhandlung nicht vor“, sagt Pressesprecher Bernd Jünke. 2017 hatten die Stadtwerk noch mitgeteilt, dass das in einem Schacht platzierte Messgerät stets gut funktioniert hat – auch im ebenfalls eiskalten Februar 2012. Man wolle das System aber absichern und prüfe die Haftungsfrage, hieß es damals.

Schiff Das Ende der MS Donau Am Montag wurde das Ausflugsschiff auseinander genommen. Wer zahlt die als 30.000 Euro teure Bergung? Kräß will 95.000 Euro Schadensersatz.

Ex-Kapitän am Boden zerstört

Zur Verhandlung am kommenden Montag in Augsburg ist Reinhold Kräß beigeladen. „Ich habe dem Gericht aber schon gesagt, dass ich da nicht kann“, sagt er. Zu sehr nehme ihn das jähe Ende seines Schiffes immer noch mit. Er meint, die Havarie sei absichtlich herbeigeführt worden. Und dann sei die MS Donau so geborgen worden, dass der Diesel ausgelaufen sei und er sie nicht weiterverkaufen konnte. Dabei habe er einen Käufer aus Tschechien an der Hand gehabt. Nicht mal den Schrottwert habe er bekommen.

Das könnte sich aber ändern, wenn der Bescheid an die SWU vor Gericht bestehen bleibt. Dann würde Reinhold Kräß 822,17 Euro bekommen. So viel sei nach Abzug aller Kosten für die Entsorgung des an Bord befindlichen Abfalls vom Schrottwert übrig geblieben, sagt Gerhard Wieser vom Landratsamt Neu-Ulm.

