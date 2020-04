Am 25. April 1945 haben drei Männer vom Turm der Weißenhorner Stadtpfarrkirche eine weiße Fahne gehisst – als Zeichen der Kapitulation gegenüber den amerikanischen Truppen. „Das hat viel Mut abverlangt“, sagt Ulrich Hoffmann, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins. Schließlich waren nach wie vor Nazis und deutsche Streitkräfte in der Stadt. Die Kapitulation verhinderte im letzten Augenblick die Zerstörung von Weißenhorn.

Um an den Mut zu erinnern und gleichzeitig ein Zeichen für Zusammenhalt, Frieden und Gerechtigkeit zu setzen, sollen diesen Samstag, 25. April, – genau 75 Jahre später – wieder weiße Fahnen in Weißenhorn wehen. „Wir haben die historische Fahne noch“, sagt Hoffmann. „Die werden wir wieder hissen“, und zwar gegen 8 Uhr vom Turm der Stadtpfarrkirche. Außerdem sind Bürger eingeladen, mitzumachen und ebenfalls Fahnen, Tücher oder Bettlaken aus ihren Fenstern zu hängen.

Schicksalsstunde für die Stadt

Die Aktion kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs markiert „eine Schicksalsstunde für die Stadt“, betont Museumsleiter Matthias Kunze. Ohne die Fahnen „wäre ein Bombenteppich über Weißenhorn gekommen“. Denn für den 25. April war eigentlich ein erneuter Angriff auf die Stadt geplant gewesen, um den Vormarsch der amerikanischen Bodentruppen zu unterstützen, berichtet Kunze. Das verhinderte die Fahne auf dem Kirchturm. Auch für den Museumsleiter steht fest: Die drei Männer, die die Fahne gehisst haben, waren „sehr mutige Menschen“.

Widerstand gegen Offizier

Viele Privatleute hatten es ihnen nachgetan und ebenfalls Tücher oder Laken aus ihren Fenstern gehängt. Der Überlieferung nach rückte nur wenig später eine deutsche Infanteriekompanie an. Ein Offizier forderte, die Fahnen abzuhängen – ohne Erfolg. Es heißt, dass sich ihm „mutige Frauen und Kinder“ in den Weg gestellt hätten, sagt Kunze, der sich dabei vor allem auf einen Bericht des Weißenhorner Malers Anton Bischof bezieht. Die Menschen hätten so viel Druck erzeugt, dass die Fahnen schließlich hängen blieben. Einen Tag später rückten dann amerikanische Truppen mit Panzern durch das Untere Tor ein und besetzten die Stadt kampflos. Damit war der Zweite Weltkrieg in Weißenhorn beendet.

Dankbarkeit, in Frieden leben zu können

Die Aktion am Samstag soll den Menschen ins Bewusstsein rufen, wie wertvoll es ist, in Frieden leben zu können, sagt Kunze. „Das ist alles andere als selbstverständlich.“ Gleichzeitig wird damit aber auch ein Zeichen „gegen jede Form der Ausgrenzung“ gesetzt, sagt Museumsvereins-Vorsitzender Hoffmann. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit: „Das passt nicht zu Weißenhorn.“ Außerdem soll in Zeiten der Corona-Krise und sozialer Isolation ein Gefühl des Zusammenhalts in der Stadt entstehen. Hoffmann: „Wir stehen zusammen – wie damals.“

Möglichst viele Weißenhorner sollen mitmachen

Inzwischen werde die Aktion von vielen Seiten unterstützt: Die Stadträte und Fraktionen wollen sich beteiligen, ebenso die Kirchengemeinden, viele Privatleute. Auch in sozialen Netzwerken werde der Aufruf geteilt, berichtet Hoffmann. „Das geht ein bisschen viral.“ Wie viele Weißenhorner am Samstag selbst weiße Fahnen hissen wollen, weiß er natürlich nicht – „man muss sich ja nicht anmelden. Ich hoffe aber, dass möglichst viele mitmachen und ein Zeichen setzen.“