Im Dorfladen in Witzighausen ist einiges los, an der Kasse bildet sich eine kleine Schlange. Raphael Bögge sitzt in dem dazugehörigen Café am Fenster und lässt den Blick über die Regale schweifen. „Der Dorfladen ist für mich eines der Projekte, die Bürgerinnen und Bürger durch ihr eigenes...