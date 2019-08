Ein 59-Jähriger aus dem Kreis Neu-Ulm vergeht sich an der Enkelin seiner Lebenspartnerin. Er filmt den Vorgang und lädt das Video auf eine Internetplattform hoch. Vor Gericht räumt er die Tat ein. Wenn der Fall, der am Donnerstag vor dem Memminger Amtsgericht verhandelt wurde, ein Gutes hat, dann dass das Missbrauchsopfer wahrscheinlich nichts von der Tat mitbekommen hat. Alle paar Wochen übernachtete das damals vierjährige Mädchen bei seiner Oma und deren langjährigem Lebenspartner in ei...