Insolvenz Illertisser Gasthof Krone schließt

Illertissen / Bianca Frieß

Der Gasthof Krone ist geschlossen, Wirt Jürgen Willer musste Insolvenz anmelden. Das berichtet der Illertisser Gärtner Dieter Gaißmayer, ein langjähriger Freund des Gastronomen. Willer selbst ist im Urlaub und nicht zu erreichen. „Für Illertissen ist das ein großer Verlust“, sagt Gaißmayer. 32 Jahre lang hat Willer in dem Gasthof direkt am Rathaus gekocht, war für seine gehobene Küche bekannt.

Dass er nun schließen musste, hat mehrere Gründe. „Es ist in der Gastronomie nicht einfach, Mitarbeiter zu finden“, sagt Gaißmayer. Dem Wirt habe auch der gestiegene bürokratische Aufwand zu schaffen gemacht. Außerdem seien weniger Gäste gekommen, bei der jüngeren Generation sei schwäbische Küche nicht mehr so beliebt. Vielen sei das Essen auch zu teuer gewesen, berichtet ein Hausmeister der Krone, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wie es nun mit dem Gasthof weitergeht, kann keiner sagen. Eventuell werde ein neuer Pächter gesucht, vermutet der Hausmeister.