Einkaufen ganz ohne Verpackungsmüll ist in der Hauptstraße möglich. „Klare Kante“, der Laden des Unternehmers André Wieland, kommt ganz ohne Plastikverpackungen aus und ist damit der erste seiner Art in der ganzen Region. Kunden können Lebensmittel und Drogeriewaren in mitgebrachte Gefäße füllen oder sich im Geschäft Mehrfachverpackungen aus Glas oder Stoff kaufen. Am Eröffnungstag bildeten sich an der Kasse lange Schlangen. Viele Kunden wollten offensichtlich „Klare Kante“ gegen Plastikmüll zeigen.

