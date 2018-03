Verein Ehrungen beim TSV Weißenhorn

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Umrahmt von sportlichen Vorführungen des Turner-, Tänzer- und Basketballnachwuchses sind beim TSV-Café des Turn- und Sportvereins Weißenhorn in der Fuggerhalle viele verdiente Sportler und langjährige Mitglieder geehrt worden. 40 Jahre im Verein sind Margit Bohatsch, Ute Dirr, Gunther Kühle, Elisabeth Repp, Peter Schneider, Tanja Streit, Hans-Oskar Unseld, Elke und Thomas Wörsing sowie Marianne Zahn. Seit einem halben Jahrhundert halten Herlinde Reiner und Anton Walser dem Verein die Treue. Bereits seit 60 Jahren sind Engelbert Auerhammer und Hermann Kräß dabei. Wobei dies nur die „offizielle“ Zahl an Mitgliedsjahren ist, wie der 81-jährige und sein 78-jähriger Vereinskollege verrieten: Beide kamen schon als Kinder zum Turnverein, sind also schon viel länger dabei. So bekam Engelbert Auerhammer seine erste Urkunde für sportliche Leistungen im Turnverein bereits 1946. Erst war er als Turner aktiv, später entdeckte er seine Begeisterung für Tischtennis. Hermann Kräß führte seit 1969 die Gaststätte in der TSV-Halle und erlebte das Wachstum des Vereins mit. Nicht bei der Ehrung anwesend war Josef Wörsing, der ebenfalls seit 60 Jahren im TSV ist.

Vorgestellt wurde beim TSV-Café die neue Vereinskleidung der Sportler. Künftig sind die Weißenhorner im roten Vereins-T-Shirt mit blauem Logo unterwegs, der Rest des Ausstattungssortiments von Jogginghose bis Tanktop ist ganz in Blau gehalten, mit rotem Vereinslogo.