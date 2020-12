Sobald der Impfstoff da ist, kann es losgehen: Das Impfzentrum in Weißenhorn ist betriebsbereit, das in Neu-Ulm wird in den kommenden Tagen folgen. Die Einrichtung in Illertissen soll Anfang 2021 an den Start gehen. Mit den drei Standorten will der Kreis Neu-Ulm „wohnortnahe Impfungen“ anbieten...