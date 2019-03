Politik Bellenberger CSU sucht neuen Bürgermeister

Ingrid Weichsberger

Peter Gluche führt zwei weitere Jahre den CSU-Ortsverband in der Gemeinde Bellenberg. Und eine Findungskommission arbeitet bereits daran, die Nachfolge für die scheidende Bürgermeisterin Simone Vogt­-Keller zu regeln. Dass sich Simone Vogt-Keller nach zwei Amtsperioden im Rathaus im kommenden Jahr nicht um eine weitere Amtszeit bewerben möchte, ist bereits bekannt. In der Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbands hat sie jetzt ihre Gründe dafür erläutert.

„Wir haben in den vergangenen elf Jahren viel geschaffen. Die Ortsmitte wurde neu gestaltet, es gibt nun einen Verbrauchermarkt und neue Wohnungen“, bilanzierte die Bürgermeisterin. Eine sehr schwierige Zeit sei zu bewältigen gewesen, als die Asylbewerber kamen. Dazu kommen die enormen Veränderungen in der Bevölkerung. „Es ging mir vieles sehr nahe und hat Spuren hinterlassen. Ich weiß, dass meine Entscheidung richtig ist – für mich und für Bellenberg“, stellte Vogt-Keller fest. Ganz zur Ruhe setzen will sich die Bürgermeisterin noch nicht, sondern sie will wieder für den Kreistag kandidieren.

In der Gemeinde stehen noch einige Pflichtaufgaben an. So brauche die Freiwillige Feuerwehr ein neues Fahrzeug, dessen Kosten dürften sich auf rund 250 000 Euro belaufen.

Ein großes Problem sei es, Fachkräfte für die Verwaltung und den Bauhof zu finden. So könne eine Bankfachfrau nicht einfach bei der öffentlichen Verwaltung eingestellt werden, führte die Bürgermeisterin als Beispiel für die Vorgaben an.

Immense Kosten werden die Erneuerung der Wasserleitungen und der neue Wasserhochbehälter verursachen, beide Anlagen seien in die Jahre gekommen, sagte die Bürgermeisterin.

Der stellvertretende Landrat Herbert Pressl verdeutlichte den CSU- Mitgliedern die Probleme bei der Verbrennung von Müll aus dem Landkreis Günzburg, zu dem auch Abfall aus dem AKW Gundremmingen gehört, und erläuterte die schwierige finanzielle Lage der Landkreis-Kliniken.

Sehr zuversichtlich sieht dagegen der Ortsverband Bellenberg in die Zukunft, denn es gibt neue, junge und sehr aktive Mitglieder.

Der im Amt bestätigte Vorsitzende Peter Gluche wird von den jungen Mitgliedern Juliane Frank, Benjamin Windirsch und Harald Daiber vertreten. Die Kasse verwaltet wie bisher Rita Köhler, Schriftführer bleibt Gunter Shelley. Alois Vitzthum wurde für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.