Per Funksignal zu Zufallsbekanntschaften in der ganzen Welt: Die Amateurfunker des Ortsverbands Illertal feiern in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen. Am Samstag luden sie zu einem Tag der offenen Tür in das Clubheim in Witzighausen ein. „Mit dem Amateurfunk ist es wie mit dem Bergsteigen...