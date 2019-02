Entsorgung AKW-Abfall: Verbrennung in Weißenhorn ab März

Weißenhorn / Niko Dirner

Nach dem Beschluss des Kreis-Werkausschusses, die umstrittene Verbrennung von Mischabfall aus dem Atomkraftwerk Gundremmingen im Müllheizkraftwerk in Weißenhorn wieder aufzunehmen, laufen in der Anlage die Vorbereitungen auf den Tag X. Wie Werkleiter Thomas Moritz auf Anfrage berichtet, habe es ein erstes Gespräch mit dem Freiburger Öko-Institut gegeben. Dessen Mitarbeiter werden mit Messgeräten für Radioaktivität die erste Verbrennung von so genanntem freigemessenem, brennbarem Abfall begleiten. Proben sollen in der Schlacke und in der Asche genommen werden, womöglich auch in der Abluft. Dazu kommt eine Messung in der Umgebung des Müllkraftwerkes.

Voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte soll der AKW-Müll angeliefert werden, sagt Moritz. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht, er werde aber vorab die Öffentlichkeit informieren. Der Werkleiter betont auch: Um ein unverfälschtes Ergebnis zu bekommen, werde der schwach strahlende Abfall ausnahmsweise nicht mit dem anderen Hausmüll im Bunker gemischt. Und: Die Messergebnisse sollen auch auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) veröffentlicht werden. Sollten Nuklide aus dem Atomkraftwerk gefunden werden, müsse man weitere Schritte beraten.

Weiter Druck auf die Politik

Fest steht seit gestern auch: Die Weißenhorner Bürgerinitiative gegen das Müllheizkraftwerk wird gegen den Beschluss nicht klagen, dass in der Anlage wieder Abfall aus dem Atomkraftwerk verbrannt wird. BI-Vorsitzender Ulrich Hoffmann sagt auf Anfrage: „Wir werden keine juristischen Schritte einleiten. Wir werden politisch Einfluss zu nehmen suchen und bleiben diesbezüglich auch mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb und den entsprechenden politischen Gremien im Kontakt.“

Wie berichtet, muss die Reststrahlung des AKW-Mülls bestimmte Grenzwerte einhalten, damit bei einer beabsichtigten Verbrennungsmenge von 100 Tonnen im Jahr, die Bevölkerung jährlich mit maximal zehn Mikrosievert belastet wird.