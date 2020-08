Erste Ausschreibung: gestoppt, da kein Angebot.. Zweite Ausschreibung: gestoppt, da kein Angebot: Dritte Ausschreibung: Erfolgsaussichten gering. So lässt sich knapp zusammenfassen, wie es um den Bau eines Notkraftwerkes in Bayerisch-Schwaben steht. Um eine Anlage also, die nach dem kompletten Auss...