Hengen „Das kann es doch nicht sein“

Hengen / Simon Wagner

Armin Hummel ist sauer. Stinksauer sogar. Auch nach rund zweieinhalb Monaten ist sein Ärger kaum verflogen. Anfang März wurde der Vorstand der Sportfreunde Hengen an das Sportheim „Auf Buch“ gerufen.

Während des vorangegangen­en Wochenendes hatten sich auf dem ebenso idyllisch wie abseits gelegenen Gelände Vandalen ausgetobt und unter anderem mehrere Wände des Gebäudes großflächig mit Schmierereien „verziert“. Offensichtlich mit Spraydosen bewaffnet haben sie diverse Obszönitäten, aber auch Nazi-Parolen hinterlassen. „Sieg Heil“ steht auf der hölzernen Eingangstüre geschrieben, einschlägig bekannte Zahlencodes, wie etwa „187“ prangen auf den Wänden. Im kalifornischen Strafgesetzbuch steht die Ziffer 187 für den Paragraphen, mit dem Mord und Mordfälle behandelt werden. In der amerikanischen und hiesigen Rap- und Gangsta-Szene ein ebenso beliebtes „Stilmittel“, wie der Schmähruf „A.C.A.B“ (All Cops are bastards). Auch er findet sich am Hengener Sportheim.

„Das waren private Versager“, entfährt es Hummel beim Anblick der wohl nächtlichen Hinterlassenschaften, „die wissen nicht was sie da machen“. Hummel indes weiß es sehr wohl. Den Schaden, den die Täter angerichtet haben, schätzt er auf rund 20 000 Euro. Nicht nur die Außenwände müssen neu gestrichen werden, auch beschmierte Rollläden sind nun zu ersetzen. Aufgebrochen wurde ein auf dem Gelände abgestellter Wohncontainer, die Sportplätze wurden zudem offenbar als Rallye-Rennstrecke missbraucht, wie Spuren im damaligen Schnee belegten. „Das kann es doch nicht sein“, wettert Hummel.

Ermittlungen laufen

Kurz nach dem entdeckten Schaden, schaltete der Verein die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen derzeit noch, wie das Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage mitteilte. Zudem wurde der Staatsschutz über die rechtsradikalen Parolen informiert. Gleichwohl ein politischer Hintergrund gilt derzeit als eher unwahrscheinlich. Für möglich hält es Armin Hummel auch, das ehemalige Vereinsmitglieder hinter den Graffiti stecken. Mit Gastmitgliedern hatte man in der Vergangenheit nicht immer nur die besten Erfahrungen gemacht.

Doch ob nun ernstzunehmende Botschaft oder Schmierereien von halbstarken Wirrköpfen – sicher ist nur, dass der Verein wohl auf den Kosten sitzen bleiben wird. Die Versicherung jedenfalls deckt Schäden durch Vandalismus nicht ab. Dabei drängt die Zeit. Für Sonntag, 1. Juli, ist das beliebte Kinderfest des Vereins anberaumt. Die derzeitige Kulisse will man den jungen Gästen aber keinesfalls zumuten. Deshalb packen es der Verein, aber auch freiwillige Helfer aus dem Ort, selbst an. Am heutigen Samstag etwa wird ein Gerüst am Sportheim installiert. Es wird dem Verein ebenso kostenfrei zur Verfügung gestellt wie die Farbe, die benötigt wird um die Schmierereien wieder verschwinden zu lassen.

Der Ort steht bereit

Eine regelrechte Welle der Anteilnahme und Unterstützung hat sich seit Bekanntwerden des Vorfalls in Hengen etabliert. „Der ganze Ort steht bereit, um mitzuhelfen, das wieder in Ordnung zu bringen“, zeigt sich Hummel beeindruckt und dankt den bislang etwa 30 Helfern. Er hofft, auch mit Hilfe der Ortsgemeinschaft, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Spontane Mithilfe ist freilich jederzeit willkommen, um die finanzielle Last für den Verein so gering wie möglich zu halten. Die Sportfreunde sind derzeit ohnehin in Nöten, müssen sie doch dafür Sorge tragen, eine Druckleitung zu erneuern. „Eigentlich“, so sagt Hummel, „haben wir genug um die Ohren.“

Die Hoffnung, die Vandalen doch noch zur Verantwortung ziehen zu können, hat Hummel derweil noch nicht ganz aufgegeben. „Manchmal verraten sie sich ja selbst“, macht er sich und dem Verein immerhin etwas Mut.