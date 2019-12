Festlich illuminierte Fachwerkgiebel, ein stattlicher Christbaum vor dem Rathaus und liebevoll dekorierte Buden: Es herrscht nahezu perfekte Stimmung beim Bad Uracher Weihnachtsmarkt. Auch der gemütlich durch die Budenstadt schlendernde Bürgermeister zeigt sich davon begeistert. „Es ist wunderschön, alles passt“, findet Elmar Rebmann. Nicht alle Besucher stimmen dem zu. „Es fehlt das Weiße“, moniert einer, der angesichts eher herbstlicher denn winterlicher Temperaturen schlichtweg den Schnee vermisst.

Die Aussteller hingegen sind einfach nur froh, dass sich der Nieselregen vom Samstagmittag verflüchtigt hat und die Weihnachtsmarktgäste ohne Regenschirme gemütlich von Stand zu Stand bummeln können. Wobei sie dafür letztlich viel Zeit einplanen müssen, denn zu sehen gibt es dort viel: Holzarbeiten von filigran bis rustikal, jede Menge Liköre und Destillate, Wärmendes aus Filz und Wolle für Kopf und Hände, Etageren aus Sammeltassen oder hausgemachte Konfitüren in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen.

Kulinarische Qual der Wahl

Vielseitig ist zwischen der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Freitagnachmittag und Sonntagabend auch die Speisenauswahl in der Uracher Altstadt: Die klassische Rote im Weckle darf bei keinem Fest im Schwabenland fehlen. Dazu herrscht kulinarische Qual der Wahl zwischen Kutteln, Rehbratwurst, Rehbraten, ungarischen Lángos und Waffeln. Einmal mehr macht die Mischung die Attraktivität des Bad Uracher Weihnachtsmarkts aus: Der ist alles andere als eine „Fressgasse“, neben Kulinarik wird viel Wert auf Handwerk gelegt. Dabei können Besucher sogar zuschauen, wie so manches dekorative Teil entsteht, zum Beispiel beim Drechsler. Auch der Schmied zieht einmal mehr Jung und Alt an.

Kein erdrückendes Gedränge

Der Markt ist bestens besucht, doch herrscht auf dem Marktplatz kein erdrückendes Gedränge – jeder kommt durch, sogar Kinderwagen schiebende Besucher, Gäste mit kleinen Kindern und Senioren mit Rollator. Die Atmosphäre ist fast familiär, obgleich die Bad Uracher keineswegs unter sich sind: „Wir sind aus Filderstadt“, erzählt eine junge Frau, die mit drei Freunden einen Kurzurlaub auf der Schwäbischen Alb verbringt. Die ehemalige Residenzstadt kannten sie noch nicht, doch auf dem Weihnachtsmarkt fühlen sie sich ebenso wohl wie die Gäste aus Franken: „Schön ist’s hier“, fassen diese die Stimmung zusammen – und prosten einander mit Kirschglühwein zu.

Wohlfühl-Atmosphäre für alle

Am Nebentisch hat es sich ein Ehepaar aus Bad Segeberg gemütlich gemacht, das in Hülben zu Besuch ist: „Da war’s naheliegend hier auf den Weihnachtsmarkt zu gehen“, meint deren Gastgeberin.

Gemütlich ist es dort allemal, für die Wohlfühl-Atmosphäre sorgen Profis wie Vereine. Sozusagen zum Weihnachtsmarkt-Inventar gehören der Musikverein, der Fanfarenzug und die SF Hengen. An der Jugendfeuerwehr mit ihrer Pizza kommen die Besucher ebenso wenig vorbei wie am Stand der Wilhelmschule: „Heiße Maroni“, schallt es immer wieder über den Weihnachtsmarkt, hergestellt werden sie auf einem offenen Feuer. Die weihnachtliche Budenstadt birgt jedoch nicht nur für Erwachsene manche Überraschung.

Viel zu schauen für die Kleinen

Auch kleine Besucher haben viel zu schauen: Alpakas und Schafe sind einmal mehr die Attraktion schlechthin, ebenso wie die kunterbunten Luftballons im Weinachtsstil. Komplett ausverkauft ist die Theatervorstellung. „Michel in der Suppenschüssel“ amüsiert die Kinder im Rathaus. Die Mamas und Papas haben derweil genügend Zeit für einen entspannten Bummel und den stressfreien Zwischenstopp an einer Glühweinstation.

Warmer Gin und Lumumba

Wobei es unzählige Getränke-Alternativen gibt: vom Glühbier über warmen Gin bis zum Lumumba bei den TSV-Handballern. Sehen und gesehen werden: Was bei vielen anderen Weihnachtsmärkten angesichts der Menschenmassen gar nicht mehr geht, ist in Bad Urach durchaus drin. Genau das macht den Reiz der dreitägigen Veranstaltung in der mittelalterlichen Innenstadt aus: Die Besucher fühlen sich in der Kulisse wohl, der Angebots-Mix stimmt, und es werden persönliche Akzente gesetzt. So sorgt zur Musik aus der Retorte am Samstag der Swingchor live für weihnachtliche Stimmung – ganz ohne Schnee.