Jobcenter, Sozialamt, Jugendamt, Schuldnerberatung. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Anlaufstellen, die Annika aufgesucht, aber nicht mehr im Kopf hat: „So einen Stapel Briefe hab ich immer bekommen – ich sag’s Ihnen!“ Die 50-Jährige hält ihre Hand in die Höhe und formt mit Daumen und Zeigefinger einen Abstand von gut fünf Zentimetern.

Wenn Annika (Name von der Redaktion geändert) aus ihrem Leben berichtet, schüttelt sie sich manchmal oder fasst sich ungläubig an die Stirn. Sie klingt allerdings weder weinerlich noch bitter – sondern dankbar. Denn nach sechs Jahren ist das ermüdende Verfahren einer Privatinsolvenz nun endlich überstanden. Darüber, was sie sich für die Zukunft wünscht, hat sie sich noch keine Gedanken gemacht, wenngleich ihr die Antwort nach einem kurzen Moment der Überlegung rasch über die Lippen kommt: „Dass alles so bleibt, wie es ist.“

Schwere Krankheit in der Familie

Für Annika bedeutet das zum einen Gesundheit, denn sie und ihr Mann haben beide eine schwere Krankheit überstanden. Zum anderen bedeutet der Status quo Routine im Alltag. Denn Stabilität und Sicherheit, die damit einhergehen, waren ihr zwei Jahrzehnte lang nicht mehr vergönnt: „Bis zu meiner Scheidung war noch alles in Ordnung, aber dann wurde es schlimm“, erinnert sich die ehemalige Köchin an die Jahrtausendwende zurück.

Alkoholsüchtiger und gewalttätiger Partner

Der Bruch mit ihrem ersten Mann, der während ihrer Ehe allmählich eine Alkoholsucht entwickelt hatte, geschieht etwa zur selben Zeit, als die Ärzte bei ihrem Vater Krebs diagnostizieren. Darauf folgen Jahre der Ungewissheit: Während der Vater innerhalb von wenigen Monaten seiner Krankheit erliegt, versucht Annika eine Stütze zu sein und zugleich mit ihrer eigenen Not Gehör zu finden. Eigentlich hält die Familie zusammen, zumal das Einkommen aus einer gemeinsamen Gastwirtschaft fließt. Doch der Tod des Vaters bedeutet auch das Ende des Familienbetriebs, sodass Nadine als Köchin ihr Einkommen verliert.

Derweil mag ihr zuhause keiner so recht glauben, was geschieht, wenn Annikas gewalttätiger Mann zur Flasche greift. „Seitdem ist das Vertrauen irgendwie weg“, sagt sie, obwohl der Kontakt zu den Geschwistern nach wie vor besteht. Die Mutter, mittlerweile ein Pflegefall, hat sie erst vor einigen Monaten aus dem Heim zu sich geholt. Sie sei ja schließlich ihre Mutter, sagt Annika mit liebevollem Blick.

Scheidung und Neustart

Die Scheidung und das Aus für das Wirtshaus markieren aus beruflicher Sicht zunächst einen Anfangspunkt. Auf dem Arbeitsamt erhält Annika den Tipp, eine EDV-Schulung zu versuchen. Der erfolgreiche Abschluss beschert ihr schon bald eine Anstellung in einem Automobilhaus, und wenngleich sich das gemeinsame Sorgerecht für den Sohn als schwierige Herausforderung erweist, hat Annika auch privat Grund zur Freude: Sie lernt ihren zweiten Mann kennen, den Vater ihrer Tochter.

Im Kontakt mit dem Jugendamt

Überschattet wird dieses Glück aber vom Wunsch des Sohnes, mit zwölf Jahren zum Vater zu ziehen. Als dieser drei Jahre darauf einen Schlaganfall erleidet, lebt ihr Junge fortan bei der Großmutter. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits drogenabhängig, sodass Annika erstmals mit dem Jugendamt in Kontakt treten muss.

Aber nicht nur ihr Sohn lässt sie nachts kaum mehr zur Ruhe kommen. Mittlerweile ist die Gesundheit ihres Mannes dermaßen angegriffen, dass er seine Anstellung auf dem Bau aufgeben muss. Als sich nach mehreren Jahren sein Zustand allmählich bessert, ist Annika schließlich selbst betroffen. Es werden mehrere operative Eingriffe und Reha-Aufenthalte nötig. Arbeiten kann sie nicht mehr, nach 18 Monaten ist es mit dem Krankengeld endgültig vorbei.

Bürokratie und Behörden

Nach etlichen Behördengängen, die mit der Scheidung ihren Anfang nahmen, weiß Annika an diesem Punkt nicht mehr, wo sie noch um Rat bitten soll: „Bei den Behörden bist du einfach nur eine Nummer“, sagt sie mit verhaltener Wut in der Stimme. „Hier ist das nicht so.“

„Hier“ ist das Büro im zweiten Geschoss eines Altbaus, in dem sich die Bad Uracher Diakonie­stelle befindet. Dort schlicht zu klingeln und um Hilfe zu bitten, war der Tipp einer Angestellten bei der Krankenkasse, für den Annika noch heute dankbar ist. „Ich erzähle meine Geschichte, damit auch andere wissen, wo sie Unterstützung finden“, sagt sie und nickt dabei über den Tisch hinweg ihrer Ansprechpartnerin, Susanne Schur, zu.

Diakoniestelle Bad Urach wird zum sicheren Hafen

Wann immer Annika Sorgen oder schwer verständliche Behördenbriefen plagen, nimmt sie am Tisch von Schur Platz. Wie man eine Erwerbsminderungsrente beantragt, von der sie heute lebt, und wie man sich aus dem Sumpf der Privatinsolvenz stemmt, hat Annika dort erfahren. Auf diese Weise hat sie das Gröbste überstanden, obwohl die Pflegebedürftigkeit ihrer Mutter nun von neuem an ihren Kräften zehrt. Aber dieses Mal fühlt sie sich nicht hilflos.