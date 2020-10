In der Kulturszene der Region sind die „Traufgängerinnen“ schon längst eine feste Größe, nun setzt das Mutter-Tochter Duo aus Lonsingen zum Sprung ins ganze Land an: Susanne Wahl-Eder und Mona Maria Weiblen haben am Sonntag in Rottenburg den Sebastian-Blau-Preis gewonnen.Er war dieses Jahr v...