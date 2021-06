Bald schon ist Strom auf der Leitung. Dann gibt es keine Besucherführungen mehr auf der Baustelle der Schnellbahntrasse zwischen Wendlingen und Ulm. Leserinnen und Leser der SÜDWEST PRESSE haben am Samstag, 3. Juli, die Möglichkeit, den Albabstiegstunnel bei Dornstadt zu betreten und sich von Experten die Arbeiten an dem 5,9 Kilometer langen Bauwerk mit zwei Röhren erläutern zu lassen. Nicht weniger interessant die Führungen am Sonntag, 4. Juli: Der Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm nimmt Leserinnen und Leser mit zu sonst nicht zugänglichen Orten am Hauptbahnhof in Stuttgart. Auch die charakteristischen Kelchstützen sind aus der Nähe zu sehen.

Die neue Bahnhofshalle von Stuttgart 21 soll im Dezember 2025 in Betrieb gehen. Bereits früher fertig sein wird die Neubaustrecke über die Alb. Zum Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember 2022 sollen die ersten Züge am Bahnhof Merklingen halten. „Bereits ein Jahr vorher müssen wir Testfahrten machen“, sagt David Bösinger, Pressesprecher des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm. Geplant sind Fahrten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Am Ende mit 250 Stundenkilometern. So schnell werden die ICE-Züge unterwegs sein.

Mitfahren in Schutzausrüstung

„Wir sind in den letzten Zügen“, sagt David Bösinger zum Stand der Arbeiten am Albabstiegstunnel. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Führungen dort wird berichtet von den im Januar 2014 begonnenen Bauarbeiten, vom bergmännischen Vortrieb, vom Einbau der „festen Fahrbahn“, vom Oberbau, von der Bahntechnik und dem speziellen Rettungskonzept für den Bahntunnel.

Die Teilnehmer erhalten für die Dauer der Führung eine Schutzausrüstung mit Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen. Für Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, seien die Touren in Dornstadt und in Stuttgart nicht geeignet, auch Walking-Stöcke sind laut Bahn auf den Baustellen nicht zulässig.

28 Stützen aus Beton in Stuttgart

In Stuttgart geht es um den technischen Aufbau der insgesamt 28 Kelchstützen aus Stahlbeton, die von Architekt Christoph Ingenhoven entworfen wurden und in Statik und Design neue Maßstäbe setzen. Sie bilden das Dach des neuen Bahnhofs und leiten Licht in die Bahnsteighalle. Erläutert werden zudem das Gesamtprojekt, der Aufbau des neuen Durchgangsbahnhofs, die Einfügung ins europäische Hochgeschwindigkeitsnetz und die Anbindung an die S-Bahn.