Ab Mittwoch, 2. Oktober 2019 heißt es bei Sat.1 wieder „nur der Geschmack zählt!“. Staffel 7 der Kochshow „The Taste“ hat ihren Sendestart im TV. Die Ausstrahlung im Fernsehen ist zur Primetime mittwochs am Abend um 20.15 Uhr.

The Taste: Das sind die Jury-Coaches von Staffel 7

Neben den beiden altbekannten Juroren Alexander Herrmann und Frank Rosin gibt zwei neue Jury-Mitglieder: Tim Raue und Maria Groß. Insgesamt bringt die vierköpfige Jury sechs Michelin Sterne mit. Welcher Koch hat wie viele Michelin-Sterne?

Alexander Herrmann - zwei Sterne

Tim Raue - zwei Sterne

Maria Groß - aktuell kein Stern, aber einst jüngste Sterne-Köchin Deutschlands

Frank Rosin - zwei Sterne

Die Coaches der Staffel 7 von The Taste(von links): Alexander Herrmann (zwei Sterne), Tim Raue (zwei Sterne), Maria Groß (keinen Stern) und Frank Rosin (zwei Sterne).

Weniger Kandidaten in Staffel 7 von The Taste

Die vier Coaches wählen in der ersten Folge am 2. Oktober 2019 (20.15 Uhr, SAT.1) bei einer Blind-Verkostung die Kandidaten für ihr Team aus. Insgesamt werden in der aktuellen siebten Staffel nur noch 16 Kandidaten in den Teams der Coaches landen. Je Team gibt es einen Koch weniger und damit insgesamt nur noch vier. Damit gibt es auch weniger Folgen.

Die Aufgabe der Kandidaten: Mit einem Löffel ihr kulinarisches Können zu präsentieren und sich einen Platz in den Teams der Starköche und Coaches sichern. Damit auch die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch - beides bekommt den Sieger.

Das sind die Regeln bei „The Taste“

Als erstes müssen die Coaches die Kandidaten für ihr Team finden. Bei einer Blind-Verkostung bekommen sie einen Löffel serviert, ohne zu wissen von welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin dieser ist. Ähnlich wie bei "The Voice of Germany" müssen sie also urteilen, ohne die Kandidaten zu sehen. Entscheiden sich mehrere Coaches für einen Kandidaten, darf dieser ein Team auswählen.

Anschließend gibt es in jeder Show ein Teamkochen, ein Solokochen - und eventuell ein Ausscheidungskochen.

Die Entscheidung im Teamkochen, Solokochen und Ausscheidungskochen

Teamkochen: Alle Kandidaten kochen, aber jedes Team schickt nur den Löffel eines Kandidaten ins Rennen. Das Team, das verliert, muss einen Kandidaten nach Hause schicken.

Wer die meisten roten Sterne bekommt, muss gehen

Solokochen: Hier treten einzelne Köche an. Wer für seinen Löffel die meisten „Roten Sterne“ bekommt, muss gehen. Haben mehrere Kandidaten gleich viele rote Sterne, gibt es ein Ausscheidungskochen. Dabei muss derjenige gehen, dessen Löffel am wenigsten überzeugen kann.

Bei den Verkostungen wissen weder die Coaches noch die verschiedenen Gast-Juroren, welcher Kandidat welchen Löffel gemacht hat.

Sabine „Bine“ Müller aus Weißenhorn ist Kandidatin bei The Taste 2019

Auch eine Kandidatin aus der Region ist dabei: Sabine „Bine“ Müller aus Weißenhorn. Doch der TV-Auftritt ist nicht ihr erster. Sie war bereits bei der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ und kochte sich fast bis ins Jahresfinale.

Die Eltern der Weißenhornerin haben die Platzmetzgerei im Ort betrieben, die mittlerweile ihr Bruder Gunther Kühle leitet. Die 40-Jährige bringt gerne bodenständig-schwäbische oder typisch deutsche Gerichte auf den Teller. Zudem kocht sie lieber ohne Rezept. Das hatte ihr bei der ZDF-Küchenschlacht Probleme bereitet, da sie erstmals abwiegen und zu Papier bringen musste, wie sie kocht.

Weißenhornerin kocht gerne ohne Rezept - ein Vorteil bei The Taste?

Bei The Taste könnte ihr das zum Vorteil gereichen. Wer hier überzeugen will und ins Finale kommen will, der muss ein Gefühl dafür haben, wie er den einen Löffel für die Verkostung zubereitet und anrichtet. Und nach Gefühl kocht Bine am liebsten.

The Taste und die Sterne des Guide Michelin in Deutschland

Die Kochshow „The Taste“ gibt es bereits seit 2013. Die aktuelle Staffel 7 wird wieder von Christine Henning moderiert. Von den 309 aktuellen Sterne-Restaurants in Deutschland sind 42 neu. Wo sich diese Restaurants und die der Starköche befinden, zeigt eine interaktive Karte unter: viamichelin.de.

Auch die Rezepte aus der Sendung sowie Tipps der Starköche gibt es im Netz unter sat1.de.

