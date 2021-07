Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hat der Sportverein Lonsee etwa 20 Jahre lang Schwimmunterricht in dem kleinen Bad des CVJM-Freizeitheims in Radelstetten angeboten. Auch Aqua-Fitnesskurse für Rheuma- oder Rücken-Geplagte, fanden dort regelmäßig statt. Außerdem nutzten die Grundschulen das Lehrschwimmbecken. So lernten im Schnitt 170 Kinder im Alter von fünf Jahren und aufwärts in Lonsee das Schwimmen – in 20 Jahren also 3400 Kinder. D...