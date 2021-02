Am Freitagmorgen musste es in Altheim/Alb schnell gehen: Bei einem medizinischen Notfall in der Ortsmitte war der Notarzt gefordert. Dieser kam, wie oft in entlegeneren Gemeinden, an Bord des Rettungshubschraubers Christoph 22 – und, das ist ein Novum, im weiteren Verlauf mit dem Linienbus. Denn n...