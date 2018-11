Technik Rammingen: Glasfaser direkt ins Haus

Rammingen / Michael Seefelder

In immer mehr Haushalten haben Streaming-Dienste das klassische Fernsehen bereits verdrängt. Dadurch entstehen immer größere Datenmengen, für die es passende Leitungen geben muss. Glasfaseranschluss bis ins Haus heißt die Lösung. In Rammingen ist nun das neue Netz in Betrieb genommen worden. Mit dabei waren Bürgermeister Karl-Friedrich Häcker und sein Amtsnachfolger Christian Weber sowie Landrat Heiner Scheffold, außerdem der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Netcom BW, Bernhard Palm, und der Geschäftsführer des Verwaltungsverbandes Langenau, Hermann Schmid.

Landrat Scheffold sieht in der Digitalisierung gerade für den ländlichen Raum eine große Chance. Es müsse in der Region ein „Klima für die Gründerszene“ geschaffen werden. Bürgermeister Häcker verwies auf die Bedeutung eines leistungsfähigen Glasfasernetzes auch für die Kommunalpolitik: „Ohne schnelles Internet verkauft man heute keinen Bauplatz mehr.“ In Rammingen koste ein Hausanschluss an das FTTB-Netz, bei dem Gebäude direkt angeschlossen werden, 1500 Euro. Wie Häcker erklärte, seien die Glasfaserleitungen bislang zu den Verteilerkästen der Telekom gelaufen – und von dort ging es dann mit bis zu 500 Meter langen Kupferkabeln weiter zum Endkunden. Dadurch habe es Verluste gegeben.

Jetzt gingen die Leitungen von einem Knotenpunkt direkt in den Haushalt. Dieser sogenannte POP-Standort ist ein unscheinbarer Kasten neben dem Rathaus. Eine Firma in Rammingen sei bereits an das neue Netz angeschlossen, sagte Häcker. Rammingen sei früher beim Thema Internet absolut unterversorgt gewesen. Nun stünden für Privatkunden Geschwindigkeiten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.