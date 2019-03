Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Berufung gegen ein Urteil des Amtsgericht Ulm eingelegt. Diese hatte einen Landwirt wegen Tierquälerei verurteilt.

Nach dem Urteil gegen einen Schweinemäster aus Merklingen hat die Staatsanwaltschaft Ulm Rechtsmittel eingelegt. Der Landwirt war in dem Prozess am Amtsgericht Ulm zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden. „Wir sind von einer anderen tat- und schuldangemessenen Strafe ausgegangen“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Adamski auf Nachfrage.

Landwirt aus Merklingen Urteil: Drei Jahre Gefängnis für Schweinemäster wegen Tierquälerei Schweine mit abgebissenen Ohren und Schwänzen, sterbend in Fäkalien liegend - ein Landwirt Merklingen ist wegen Tierquälerei zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Verhandlung eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung für den Landwirt gefordert – Richter Oliver Chama dagegen hielt eine Strafe von drei Jahren ohne Bewährung für die „Massentierhölle“ angemessen. Die Staatsanwaltschaft, die fristgerecht innerhalb einer Woche nach dem Urteil Berufung eingelegt hat, werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und anhand dieser prüfen, ob sie die Berufung „durchziehen“ wird, sagte Adamski.

Fall könnte neu verhandelt werden

Dass die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt, sei „nicht so häufig“ der Fall, erklärt der Oberstaatsanwalt: Die Aufgabe seiner Behörde sei es jedoch, das Verfahren so zu begleiten, dass am Ende ein angemessenes Urteil stehe. Wenn es zum Berufungsverfahren kommt, wird der Fall vor dem Landgericht erneut verhandelt. Ob auch die Verteidigung Revision oder Berufung einlegt, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

