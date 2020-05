Nachdem es auch in Dietenheim zwei Einbrüche in Bäckereien gegeben hat, ermittelt die Polizei nun, ob es einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in Illertisser Bäckereien geben könnte. Wie berichtet, war nach mehreren Hinweisen ein 15-Jähriger aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm beschuldigt worden...