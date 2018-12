Insolvenz Optimistisches zu Räuchle

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

„Die Aussichten, dass es das Dietenheimer Unternehmen Räuchle auch in Zukunft noch geben wird, sind sehr positiv.“ Diese aktuelle Einschätzung von Dr. Matthias Hofmann, Fachanwalt für Insolvenzrecht, könnte die Sorgen der betroffenen 350 Räuchle-Mitarbeiter kurz vor dem Weihnachtsfest ein wenig schmälern. Freilich: Nach wie vor gibt es noch keine Entscheidung, wie es mit dem Hersteller von Präzisionsdrehteilen und größten Arbeitgeber in der Stadt, weitergeht. Wie berichtet, hatte Geschäftsführer Willi Gaule am Nikolaustag beim Amtsgericht Ulm einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. In der Abwicklung begleitet ihn seither die Neu-Ulmer Kanzlei Schneider Geiwitz, während Hofmann, Sozius der Kanzlei Pohlmann Hofmann, als vom Gericht bestellter vorläufiger Sachwalter die Interessen der Gläubiger vertritt.

Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE bestätigte Hofmann, dass sich mehrere potenziellen Investoren gemeldet haben. „Mit einem sind die Gespräche bereits „tiefer gehend.“ Ziel sei eine schnelle Lösung mit einem Investor, damit Mitarbeiter und Geschäftspartner eine klare Zukunftsperspektive hätten. Ein Zeitrahmen bis zu einem halben Jahr sei in solchen Verfahren durchaus üblich.