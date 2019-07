Runde für Runde kämpfen sich die etwa 230 Kinder durch den Lindenhofpark in Herrlingen. Nicht nur aus Spaß am Laufen und um den Eltern und Großeltern an der Strecke zuzuwinken. Nein, pro 400-Meter-Runde gibt’s Geld für den Verein „we give“, der den Bau eines Berufsschulzentrums in Ghana unterstützt. 1,2 bis 1,5.Millionen Euro werden für das Projekt in dem kleinen Ort New Yak...